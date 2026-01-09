“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко

“Орєшнік” – нова лякалка путіна. Психологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу. Раніше таку роль покладали, як приклад, на “іскандери”. Тому й удар саме по Львову. По-перше, хочете заводити контингент на захід України? Буде отак. По-друге, якщо “орєшнік” за 10-15 хвилин долітає до Львова, то за скільки до Варшави чи Берліна? Пара хвилин уже не принципово