“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко
Фото: Олексій Гончаренко/телеграм
“Орєшнік” – нова лякалка путіна. Психологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу. Раніше таку роль покладали, як приклад, на “іскандери”. Тому й удар саме по Львову. По-перше, хочете заводити контингент на захід України? Буде отак. По-друге, якщо “орєшнік” за 10-15 хвилин долітає до Львова, то за скільки до Варшави чи Берліна? Пара хвилин уже не принципово
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Алексей Гончаренко, володимир путін, европа, орешник, Росія;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 10:33;