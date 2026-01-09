Live

“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко

Події 10:33   09.01.2026
Олексій Гончаренко
народний депутат України
“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко Фото: Олексій Гончаренко/телеграм

“Орєшнік” – нова лякалка путіна. Психологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу.  Раніше таку роль покладали, як приклад, на “іскандери”. Тому й удар саме по Львову. По-перше, хочете заводити контингент на захід України? Буде отак. По-друге, якщо “орєшнік” за 10-15 хвилин долітає до Львова, то за скільки до Варшави чи Берліна? Пара хвилин уже не принципово

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
Популярно
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
09.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
09.01.2026, 22:55
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
Сніг і сильний вітер. Прогноз погоди на 10 січня у Харкові й області
09.01.2026, 20:29
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
Фіктивні генератори продавав чоловік на Харківщині – йому «світить» до 3 років
09.01.2026, 19:51
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
Новини Харкова – головне 9 січня: “приліт” у Слобідському районі міста
09.01.2026, 22:10
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
09.01.2026, 13:05

Новини за темою:

27.12.2025
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили нардепи: подробиці
10.09.2025
Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу
20.07.2025
Лікаря, що приїхав із Харкова, побили в Одесі працівники ТЦК – нардеп (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Орєшнік” – нова лякалка Путіна, що націлена на Європу – Гончаренко», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 10:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Орєшнік” – нова лякалка путіна. Психологічний удар цієї вундерваффе націлений не так на нас, як на Європу.  Раніше таку роль…".