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Лікаря, що приїхав із Харкова, побили в Одесі працівники ТЦК – нардеп (відео)

Події 16:43   20.07.2025
Олена Нагорна
Лікаря, що приїхав із Харкова, побили в Одесі працівники ТЦК – нардеп (відео) Скриншот

В Одесі працівники ТЦК мало не до смерті побили лікаря, “який приїхав із Харкова на роботу”, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко.

Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус, — пише Гончаренко. — А після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові. Наслідок. Перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації. Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя”.

Одеський обласний ТЦК та СП опублікував коментар щодо події, яка сталася в Одесі 19 липня за участю групи оповіщення одного з РТЦК та СП.

Повідомляємо, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту. Позиція керівництва Одеського ОТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства“, – йдеться у повідомленні.

Жодних інших деталей щодо обставин події у публікації немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 16:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Одесі працівники ТЦК мало не до смерті побили лікаря, який приїхав із Харкова на роботу, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко.".