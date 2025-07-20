Лікаря, що приїхав із Харкова, побили в Одесі працівники ТЦК – нардеп (відео)
В Одесі працівники ТЦК мало не до смерті побили лікаря, “який приїхав із Харкова на роботу”, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко.
“Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус, — пише Гончаренко. — А після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові. Наслідок. Перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації. Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя”.
Одеський обласний ТЦК та СП опублікував коментар щодо події, яка сталася в Одесі 19 липня за участю групи оповіщення одного з РТЦК та СП.
“Повідомляємо, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту. Позиція керівництва Одеського ОТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства“, – йдеться у повідомленні.
Жодних інших деталей щодо обставин події у публікації немає.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Алексей Гончаренко, новини Харкова, Одесса, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 16:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Одесі працівники ТЦК мало не до смерті побили лікаря, який приїхав із Харкова на роботу, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко.".