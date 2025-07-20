Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)
В Одессе работники ТЦК едва ли не до смерти избили врача, который приехал из Харькова на работу, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.
«Работники ТЦК выловили мужчину, избили и затащили в бус, — пишет Гончаренко. — А после этого ударили несколько раз дверью авто по голове. Следствие: перелом ребер, пробито легкое. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сначала работники ТЦК вообще не хотели оказывать ему медицинскую помощь и повезли на ВВК. Но врач комиссии настоял на госпитализации. И это спасло жизнь».
Одесский областной ТЦК и СП опубликовал комментарий относительно события, произошедшего в Одессе 19 июля с участием группы оповещения одного из РТЦК и СП.
«По данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту. Позиция руководства Одесского ОТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Никаких других деталей относительно обстоятельств происшествия в публикации нет.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Алексей Гончаренко, новости Харькова, Одесса, тцк;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 16:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одессе работники ТЦК едва ли не до смерти избили врача, который приехал из Харькова на работу, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.".