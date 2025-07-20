Врача, приехавшего из Харькова, избили в Одессе работники ТЦК — нардеп (видео)

В Одессе работники ТЦК едва ли не до смерти избили врача, который приехал из Харькова на работу, утверждает народный депутат Алексей Гончаренко.

«Работники ТЦК выловили мужчину, избили и затащили в бус, — пишет Гончаренко. — А после этого ударили несколько раз дверью авто по голове. Следствие: перелом ребер, пробито легкое. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сначала работники ТЦК вообще не хотели оказывать ему медицинскую помощь и повезли на ВВК. Но врач комиссии настоял на госпитализации. И это спасло жизнь».

Одесский областной ТЦК и СП опубликовал комментарий относительно события, произошедшего в Одессе 19 июля с участием группы оповещения одного из РТЦК и СП.

«По данному факту начата служебная проверка, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту. Позиция руководства Одесского ОТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Никаких других деталей относительно обстоятельств происшествия в публикации нет.