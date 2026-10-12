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Новости Харькова — главное 12 октября: последствия атаки в Песочине

Общество 07:36   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 12 октября: последствия атаки в Песочине

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:36

«Бандеролью» убили россияне подростка в Песочине – погибших больше 20

В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности «прилета» в Песочине, который произошел вчера, 11 октября, в Песочине. По информации правоохранителей, враг атаковал пригород ракетами типа «Бандероль».

Удар зафиксировали около 19:25.

«Попадание произошло в плотной жилой застройке, вблизи высотных домов и продовольственных магазинов», – установили правоохранители.

На месте удара начался пожар. Погибших трое – это 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний молодой человек. Пострадал 21 человек.

«При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 07:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». 07:36 «Бандеролью» убили россияне подростка в Песочине – погибших больше 20 В…".