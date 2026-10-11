Тепло и без осадков: прогноз погоды на 12 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей сообщил прогноз погоды на понедельник, 12 октября.

Согласно прогнозам синоптиков, в Харьковской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +7 – 12°, днем ​​градусники будут показывать +20 – 25°.

В Харькове также осадков не прогнозируют. Синоптики отметили, что ожидается теплая, ясная погода.

Температура воздуха ночью +9 – 11°, днем столбики термометров поднимутся до +​​22 – 24°.

Ветер южный, 5 – 10 м/с.