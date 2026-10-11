Тепло и без осадков: прогноз погоды на 12 октября
Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей сообщил прогноз погоды на понедельник, 12 октября.
Согласно прогнозам синоптиков, в Харьковской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит +7 – 12°, днем градусники будут показывать +20 – 25°.
В Харькове также осадков не прогнозируют. Синоптики отметили, что ожидается теплая, ясная погода.
Температура воздуха ночью +9 – 11°, днем столбики термометров поднимутся до +22 – 24°.
Ветер южный, 5 – 10 м/с.