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Два КАБа ударили по Немышлянскому району: фото и видео с места «прилета»

Происшествия 16:05   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два КАБа ударили по Немышлянскому району: фото и видео с места «прилета»

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места удара авиабомб по Харькову в воскресенье днем.

Последствия ударов КАБа 11 октября

По его информации, по Немышлянскому району ударили два российских КАБа.

Последствия ударов КАБа 11 октября

«Пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя, 62-летняя и 72-летняя женщины, а также 30-летний, 61-летний, 47-летний и 36-летний мужчины. Всем раненым оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – уточнил начальник ХОВА.

Последствия ударов КАБа 11 октября

Повреждены более 30 домов, а также 11 авто.

Последствия ударов КАБа 11 октября

Профильные службы уже начали ликвидировать последствия «прилета».

Видео: Yan Dobronosov

Напомним, в воскресенье, 11 октября, взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами. Под обстрел попал частный сектор в Немышлянском районе, в частности, прилетело по территории СТО рядом с частными домами. Из-под завалов поврежденного дома удалось деблокировать пострадавшую. Медики боролись за ее жизнь, но вскоре сообщили о смерти 35-летней женщины. Известно также о десяти пострадавших, в том числе – семилетнем мальчике, повреждены дома и авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места удара авиабомб по Харькову в воскресенье днем.".