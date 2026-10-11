Два КАБа ударили по Немышлянскому району: фото и видео с места «прилета»

Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места удара авиабомб по Харькову в воскресенье днем.

По его информации, по Немышлянскому району ударили два российских КАБа.

«Пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя, 62-летняя и 72-летняя женщины, а также 30-летний, 61-летний, 47-летний и 36-летний мужчины. Всем раненым оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – уточнил начальник ХОВА.

Повреждены более 30 домов, а также 11 авто.

Профильные службы уже начали ликвидировать последствия «прилета».

Видео: Yan Dobronosov

Напомним, в воскресенье, 11 октября, взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами. Под обстрел попал частный сектор в Немышлянском районе, в частности, прилетело по территории СТО рядом с частными домами. Из-под завалов поврежденного дома удалось деблокировать пострадавшую. Медики боролись за ее жизнь, но вскоре сообщили о смерти 35-летней женщины. Известно также о десяти пострадавших, в том числе – семилетнем мальчике, повреждены дома и авто.