Два КАБи вдарили по Немишлянському району: фото і відео з місця “прильоту”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця удару авіабомб по Харкову в неділю вдень.

За його інформацією, по Немишлянському району ударили два російські КАБи.

“Постраждали 7-річний хлопчик, 44-річна, 62-річна і 72-річна жінки, а також 30-річний, 61-річний, 47-річний та 36-річний чоловіки. Всім пораненим надається висококваліфікована медична допомога“, – уточнив начальник ХОВА.

Пошкоджені понад 30 будинків, а також 11 авто.

Профільні служби вже почали ліквідувати наслідки “прильоту”.

Відео: Yan Dobronosov

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, вибухи пролунали в Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. Під обстріл потрапив приватний сектор у Немишлянському районі, зокрема, прилетіло по території СТО поряд із приватними будинками. З-під завалів пошкодженого будинку вдалося деблокувати постраждалу. Медики боролися за її життя, але невдовзі повідомили про смерть 35-річної жінки. Відомо також про десятьох постраждалих, у тому числі – семирічного хлопчика, пошкоджені будинки та авто.