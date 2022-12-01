Захотів бути “старостою” в окупації: жителю Ізюмщини повідомили про підозру
43-річний мешканець Ізюмського району Харківської області Дмитро під час окупації забажав стати “старостою”, за що тепер йому загрожує до 10 років тюрми.
Окупанти на захоплених територіях намагалися створити адміністративну гілку та шукали місцевих колаборантів, одним із яких і став підприємець Дмитро – він сам захотів стати “старостою”, тому почав активно взаємодіяти з росіянами, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, з кінця травня і до деокупації чоловік обіймав посаду “старости Підлиманського старостинського округу” (с. Підлиман, с. Нижня Журавка Ізюмського району).
Чоловікові вручили підозру за ч.5 ст.111-1 ККУ, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний мешканець Ізюмського району Харківської області Дмитро під час окупації забажав стати “старостою”, за що тепер йому загрожує до 10 років тюрми.".