Захотел быть «старостой» в оккупации: жителю Изюмщины сообщили о подозрении

43-летний житель Изюмского района Харьковской области Дмитрий во время оккупации пожелал стать «старостой», за что теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Оккупанты на захваченных территориях пытались создать административную ветвь и искали местных коллаборантов, одним из которых и стал предприниматель Дмитрий — он сам захотел стать «старостой», поэтому начал активно взаимодействовать с россиянами, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, с конца мая и до деоккупации мужчина занимал должность «старосты Подлиманского старостинского округа» (с. Подлиман, с. Нижняя Журавка Изюмского района).

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Мужчине вручили подозрение по ч.5 ст.111-1 УКУ, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.