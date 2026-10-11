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Російська “молния” вбила водія сільгосппідприємства на Богодухівщині (фото)

Події 14:38   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Російська “молния” вбила водія сільгосппідприємства на Богодухівщині (фото)

У Харківській облпрокуратурі показали наслідки удару БпЛА типу “молния” біля села Чорноглазівка ​​Богодухівського району. За інформацією правоохоронців, “приліт” був напередодні, 10 жовтня, близько 10.20. 

За даними слідства, удар припав по вантажному авто сільськогосподарському підприємству. Внаслідок “прильоту” загинув водій авто, ще один чоловік – постраждав.

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).”, – написали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 14:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі показали наслідки удару БпЛА типу “молния” біля села Чорноглазівка ​​Богодухівського району.".