Російська “молния” вбила водія сільгосппідприємства на Богодухівщині (фото)
У Харківській облпрокуратурі показали наслідки удару БпЛА типу “молния” біля села Чорноглазівка Богодухівського району. За інформацією правоохоронців, “приліт” був напередодні, 10 жовтня, близько 10.20.
За даними слідства, удар припав по вантажному авто сільськогосподарському підприємству. Внаслідок “прильоту” загинув водій авто, ще один чоловік – постраждав.
“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).”, – написали у прокуратурі.