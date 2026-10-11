Российская «Молния» убила водителя сельхозпредприятия на Богодуховщине (фото)

В Харьковской облпрокуратуре показали последствия удара БпЛА типа «Молния» около села Черноглазовка Богодуховского района. По информации правоохранителей, «прилет» был накануне, 10 октября, около 10:20.

По данным следствия, удар пришелся по грузовому авто сельскохозяйственного предприятия. В результате «прилета» погиб водитель авто, еще один мужчина – пострадал.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.