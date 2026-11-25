Российские военные около 12:20 нанесли удар ракетой, предварительно, типа «Бандероль», по городу Златополь Лозовского района. Частично разрушены помещения гражданского предприятия, магазин, повреждены автомобили.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что помещения разрушенного предприятия уже не эксплуатировались.

Мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил, что один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, другой – легкие повреждения.

Напомним, 25 ноября враг несколько раз бил по Харькову. Около 15:00 зафиксирован удар реактивным дроном по Индустриальному району, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Около 12:45 25 ноября в Харькове также слышали взрыв. Мониторинговые каналы информировали о полете российской «Бандероли». «Прилет» в Слободском районе подтвердил городской голова Игорь Терехов. В результате попадания пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Около 11:10 «Бандероль» ударила по Слободскому району.