Новини Харкова — головне 12 жовтня: наслідки атаки в Пісочині

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07:36

“Бандеролью” вбили росіяни підлітка у Пісочині – загиблих понад 20

У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці “прильоту” у Пісочині, який стався вчора, 11 жовтня, у Пісочині. За інформацією правоохоронців, ворог атакував передмістя ракетами типу “Бандероль”. Удар зафіксували близько 19.25.

“Влучання сталося в щільній житловій забудові, поблизу багатоповерхових будинків і продовольчих магазинів”, – встановили правоохоронці.

На місці удару почалася пожежа. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждала 21 особа.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.