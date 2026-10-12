Новини Харкова — головне 12 жовтня: наслідки атаки в Пісочині
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07:36
“Бандеролью” вбили росіяни підлітка у Пісочині – загиблих понад 20
У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці “прильоту” у Пісочині, який стався вчора, 11 жовтня, у Пісочині. За інформацією правоохоронців, ворог атакував передмістя ракетами типу “Бандероль”. Удар зафіксували близько 19.25.
“Влучання сталося в щільній житловій забудові, поблизу багатоповерхових будинків і продовольчих магазинів”, – встановили правоохоронці.
На місці удару почалася пожежа. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждала 21 особа.
“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.