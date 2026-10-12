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Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

Україна 08:04   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

У зведенні 12 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував: протягом минулої доби на Харківщині було 23 зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів біля Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Крейдянки, Волохівського, Бузового та Довгенького.

На Куп’янському – ЗСУ відбили 12 штурмів окупантів у районі Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

Втрати росіян сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.
Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 08:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 12 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував: протягом минулої доби на Харківщині було 23 зіткнення.".