Де точилися бої на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб

У зведенні 12 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував: протягом минулої доби на Харківщині було 23 зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів біля Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Крейдянки, Волохівського, Бузового та Довгенького.

На Куп’янському – ЗСУ відбили 12 штурмів окупантів у районі Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

Втрати росіян сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.