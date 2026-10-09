Ворог активізувався на Куп’янщині – Генштаб повідомив деталі

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів у районі Ізбицького, Тернової та Вільчі.

На Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів окупантів біля Радьківки та Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів-камікадзе та здійснили 2444 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 19 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі: