Live
  • Вт 17.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.01

Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів

Суспільство 12:09   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів

У КП «ХТМ» розповіли, які роботи мають закінчити на Олексіївці до початку холодів. За словами тепловиків, район уже готовий до опалювального сезону на 90%.

Зокрема, повідомляють у «ХТМ», зараз змінюють засувки, теплові камери, встановлюють нові колектори.

Одночасно працівники управління ведуть роботу на 5-6 об’єктах. Терміни виконання різні, від кількох годин до кількох тижнів, але не пізніше 15 жовтня», – зазначили комунальники.

Крім того, тепловики закінчують будівництво фундаменту під модульні котельні.

ХТМ, Олексіївка
Фото: КП “ХТМ”

«Тут стоятиме блочно-модульна котельня на 24 МВт, опалюватиме цей мікрорайон. Будівництво розпочалося два місяці тому. Район готовий на 90% на сьогодні. Внутрішньобудинкові системи заповнені на 100%, внутрішньоквартальні – на 85%», – додав начальник Шевченківської філії КП «ХТМ» Володимир Комарницький.

Головне завдання для працівників, зазначили у «ХТМ», зробити систему теплопостачання децентралізованою та непомітною для ворога.

Читайте також: Чи буде Харків із теплом узимку: Синєгубов відповів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
17.09.2024, 12:09
Понад 200 комунальників продовжують усувати наслідки удару по Харкову 15.09
Понад 200 комунальників продовжують усувати наслідки удару по Харкову 15.09
17.09.2024, 12:05
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
16.09.2024, 16:17
Небезпека стає більш відчутною – начальник Куп’янської РВА на Харківщині
Небезпека стає більш відчутною – начальник Куп’янської РВА на Харківщині
16.09.2024, 22:15
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
16.09.2024, 19:42
Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко
Синєгубов: дев’ять великих пожеж вирують на Харківщині, гасити їх важко
17.09.2024, 11:33

Новини за темою:

21:00
Заміну труби в Харкові пропагандисти видають за “будівництво фортифікацій”
21:38
Удари по Шевченківському району Харкова: де вже майже закрили всі вікна
13:46
Прибирають скло, закривають вікна: на Олексіївці усувають наслідки “прильотів”
07:12
На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)
17:28
Два дні трамваї не возитимуть пасажирів на Олексіївку у Харкові

Ви читали новину: «Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «ХТМ» розповіли, які роботи мають закінчити на Олексіївці до початку холодів. За словами тепловиків, район уже готовий до опалювального сезону на 90%.".