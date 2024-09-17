Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів

У КП «ХТМ» розповіли, які роботи мають закінчити на Олексіївці до початку холодів. За словами тепловиків, район уже готовий до опалювального сезону на 90%.

Зокрема, повідомляють у «ХТМ», зараз змінюють засувки, теплові камери, встановлюють нові колектори.

Одночасно працівники управління ведуть роботу на 5-6 об’єктах. Терміни виконання різні, від кількох годин до кількох тижнів, але не пізніше 15 жовтня», – зазначили комунальники.

Крім того, тепловики закінчують будівництво фундаменту під модульні котельні.

«Тут стоятиме блочно-модульна котельня на 24 МВт, опалюватиме цей мікрорайон. Будівництво розпочалося два місяці тому. Район готовий на 90% на сьогодні. Внутрішньобудинкові системи заповнені на 100%, внутрішньоквартальні – на 85%», – додав начальник Шевченківської філії КП «ХТМ» Володимир Комарницький.

Головне завдання для працівників, зазначили у «ХТМ», зробити систему теплопостачання децентралізованою та непомітною для ворога.