Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
У КП «ХТМ» розповіли, які роботи мають закінчити на Олексіївці до початку холодів. За словами тепловиків, район уже готовий до опалювального сезону на 90%.
Зокрема, повідомляють у «ХТМ», зараз змінюють засувки, теплові камери, встановлюють нові колектори.
Одночасно працівники управління ведуть роботу на 5-6 об’єктах. Терміни виконання різні, від кількох годин до кількох тижнів, але не пізніше 15 жовтня», – зазначили комунальники.
Крім того, тепловики закінчують будівництво фундаменту під модульні котельні.
«Тут стоятиме блочно-модульна котельня на 24 МВт, опалюватиме цей мікрорайон. Будівництво розпочалося два місяці тому. Район готовий на 90% на сьогодні. Внутрішньобудинкові системи заповнені на 100%, внутрішньоквартальні – на 85%», – додав начальник Шевченківської філії КП «ХТМ» Володимир Комарницький.
Головне завдання для працівників, зазначили у «ХТМ», зробити систему теплопостачання децентралізованою та непомітною для ворога.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Алексеевка, опалення, тепловики, ХТМ;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «ХТМ» розповіли, які роботи мають закінчити на Олексіївці до початку холодів. За словами тепловиків, район уже готовий до опалювального сезону на 90%.".