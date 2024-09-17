Чи буде Харків із теплом узимку: Синєгубов відповів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що зараз роблять, щоб підготувати Харків до опалювального сезону. Навесні ЗС РФ своїми обстрілами залишили місто-мільйонник без власної генерації.

“Ми дійсно продовжуємо відновлення того, що ми втратили навесні цього року. Ми маємо по максимуму відновити. Так само реалізуємо програму Уряду та завдання президента, Офісу президента щодо децентралізації системи опалення. Усі рішення прийняті, й ми працюємо. Отримали кошти від Уряду, всі рішення прийняті, й ми реалізуємо цю політику тут, на місці. І так само з міжнародними партнерами. Фактично в нас у планах – сотні модульних котелень. Це система децентралізації системи опалення, це когенераційні установки для тих самих котелень”, – сказав Синєгубов.

Водночас він не дав однозначних гарантій, що Харків взимку буде з теплом.

“Урешті-решт, щодо можливості опалення цього сезону тут, звичайно, залежить від наших героїв, від наших Збройних сил і в цілому військової обстановки, яку ми будемо мати. Тому що розуміємо, що ворог не полишає своїх хворобливих ідей позбавити містян міста Харкова, наших населених пунктів без електрики, позбавити, звичайно, можливості опалюватися взимку. Не комунікуючи про це, не розповідаючи деталі, будемо робити все можливе, щоб ситуацію втримати”, – пообіцяв начальник ХОВА.

Він також повідомив, що від самого моменту деокупації (з 2022 року) в Харківській області залишаються населені пункти, в яких так і не відновили подачу електрики. Це села біля самого кордону з РФ.

“Їх було 61, і вони були без електропостачання. Подекуди там продовжували проживати люди. Вихід один – це лише евакуація населення, тому що підійти близько нашим ремонтним бригадам неможливо, тому що там обстріл прямим наведенням ворогом здійснюється постійно“, – пояснив Синєгубов.