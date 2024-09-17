З початку року по Харківщині вдарили 408 ракет та понад 1000 КАБів – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив статистику щодо обстрілів регіону. По Харківщині ЗС РФ били понад 3000 разів.
“Ми підрахували, що з початку року в нас 3186 обстрілів, з них 408 – це були ракетні, майже 1050 – це були керовані авіабомби”, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що під обстрілами постійно – північ області: Харківський та Богодухівський райони, Вовчанський напрямок, Липцівський напрямок. А також – Куп’янський напрямок та Борівський напрямок Ізюмського району.
“Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, житлові будинки, мости сполучення. Вночі знову був удар авіабомбою по місту Куп’янськ. Там постраждали цивільні люди”, – зазначив начальник ХОВА.
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Після удару КАБом по Харкову в неділю, 15 вересня, у лікарнях залишаються 14 поранених, зокрема двоє дітей. Стан одного з них – хлопчика – досить тяжкий.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріли, ракети, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив статистику щодо обстрілів регіону. По Харківщині ЗС РФ били понад 3000 разів".