З початку року по Харківщині вдарили 408 ракет та понад 1000 КАБів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив статистику щодо обстрілів регіону. По Харківщині ЗС РФ били понад 3000 разів.

“Ми підрахували, що з початку року в нас 3186 обстрілів, з них 408 – це були ракетні, майже 1050 – це були керовані авіабомби”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що під обстрілами постійно – північ області: Харківський та Богодухівський райони, Вовчанський напрямок, Липцівський напрямок. А також – Куп’янський напрямок та Борівський напрямок Ізюмського району.

“Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, житлові будинки, мости сполучення. Вночі знову був удар авіабомбою по місту Куп’янськ. Там постраждали цивільні люди”, – зазначив начальник ХОВА.

Після удару КАБом по Харкову в неділю, 15 вересня, у лікарнях залишаються 14 поранених, зокрема двоє дітей. Стан одного з них – хлопчика – досить тяжкий.