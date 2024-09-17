С начала года по Харьковщине ударили 408 ракет и более 1000 КАБов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил статистику обстрелов региона. По Харьковщине ВС РФ били более 3000 раз.

«Мы подсчитали, что с начала года у нас 3186 обстрелов, из них 408 – это были ракетные, почти 1050 – это были управляемые авиабомбы», — сказал Синегубов.

Он отметил, что под обстрелами постоянно — север области: Харьковский иБогодуховский районы, Волчанское направление, Липцевское направление. А также — Купянское направление и Боровское направление Изюмского района.

«Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру, жилые дома, мосты сообщения. Ночью снова был удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Там пострадали гражданские люди», — отметил начальник ХОВА.

После удара КАБом по Харькову в воскресенье, 15 сентября, в больницах остаются 14 раненых, в том числе двое детей. Состояние одного из них — мальчика — достаточно тяжелое.