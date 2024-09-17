Live
  • Вт 17.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.01

С начала года по Харьковщине ударили 408 ракет и более 1000 КАБов — Синегубов

Происшествия 11:02   17.09.2024
Оксана Горун
С начала года по Харьковщине ударили 408 ракет и более 1000 КАБов — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил статистику обстрелов региона. По Харьковщине ВС РФ били более 3000 раз.

«Мы подсчитали, что с начала года у нас 3186 обстрелов, из них 408 – это были ракетные, почти 1050 – это были управляемые авиабомбы», — сказал Синегубов.

Он отметил, что под обстрелами постоянно — север области: Харьковский иБогодуховский районы, Волчанское направление, Липцевское направление. А также — Купянское направление и Боровское направление Изюмского района.

«Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру, жилые дома, мосты сообщения. Ночью снова был удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Там пострадали гражданские люди», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Сотни погибших: Синегубов назвал число жертв обстрелов Харьковщины в 2024 году

После удара КАБом по Харькову в воскресенье, 15 сентября, в больницах остаются 14 раненых, в том числе двое детей. Состояние одного из них — мальчика — достаточно тяжелое.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
17.09.2024, 11:27
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
16.09.2024, 20:05
Главные новости Харькова 17.09: больше сотни пожаров, пострадавшие, фронт
Главные новости Харькова 17.09: больше сотни пожаров, пострадавшие, фронт
17.09.2024, 11:39
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
16.09.2024, 14:26
Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам
Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам
17.09.2024, 12:09

Новости по теме:

10:40
Атаки КАБами разрешение на дальнобойные удары на остановит — Луценко
11:03
С помощью ДНК-экспертизы установили личность погибшей в Харькове
10:42
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от удара КАБа
21:23
Главные новости Харькова 15.09: «прилет» по многоэтажке, погибшая, 42 раненых
18:21
Пострадали 12 домов в Харькове, кроме того, по которому ударил КАБ — Терехов

Вы читали новость: «С начала года по Харьковщине ударили 408 ракет и более 1000 КАБов — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил статистику обстрелов региона. По Харьковщине ВС РФ били более 3000 раз".