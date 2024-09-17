С начала года по Харьковщине ударили 408 ракет и более 1000 КАБов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил статистику обстрелов региона. По Харьковщине ВС РФ били более 3000 раз.
«Мы подсчитали, что с начала года у нас 3186 обстрелов, из них 408 – это были ракетные, почти 1050 – это были управляемые авиабомбы», — сказал Синегубов.
Он отметил, что под обстрелами постоянно — север области: Харьковский иБогодуховский районы, Волчанское направление, Липцевское направление. А также — Купянское направление и Боровское направление Изюмского района.
«Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру, жилые дома, мосты сообщения. Ночью снова был удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Там пострадали гражданские люди», — отметил начальник ХОВА.
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После удара КАБом по Харькову в воскресенье, 15 сентября, в больницах остаются 14 раненых, в том числе двое детей. Состояние одного из них — мальчика — достаточно тяжелое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, обстрелы, ракети, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил статистику обстрелов региона. По Харьковщине ВС РФ били более 3000 раз".