Сотни погибших: Синегубов назвал число жертв обстрелов Харьковщины в 2024 году
321 человек, в том числе 16 детей, погиб в Харьковской области с начала года в результате обстрелов военных РФ.
Еще 1954 человека, среди которых 155 детей, получили ранения, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов профессору Оксфордского университета, британскому историку Тимоти Гартону Эшу.
По данным начальника ХОВА, с начала года Харьковщина подверглась более чем 3 тысячам вражеских атак из различного вида вооружения.
«Важно призвать европейские страны к решительным действиям. Недопустимо, что в 21 веке в центре города-миллионника — памятники погибшим детям. Для защиты нашего населения от дальнейших атак нам необходимо усилить противовоздушную оборону, чтобы исключить удары по нашей территории. И особенно: международная поддержка и разрешение на упреждающие действия в отношении источников опасности на территории РФ», — подчеркнул Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "321 человек, в том числе 16 детей, погиб в Харьковской области с начала года в результате обстрелов военных РФ.".