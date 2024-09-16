Сотні загиблих: Синєгубов назвав число жертв обстрілів Харківщини у 2024 році

321 людина, зокрема 16 дітей, загинула у Харківській області з початку року внаслідок обстрілів військових РФ.

Ще 1954 людей, серед яких 155 дітей, отримали поранення, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов професору Оксфордського університету, британському історику Тімоті Ґартону Ешу.

За даними начальника ХОВА, з початку року Харківщина зазнала більш ніж 3 тисячі ворожих атак з різного виду озброєння.

«Важливо закликати європейські країни до рішучих дій. Неприпустимо, що у 21 столітті в центрі міста-мільйонника – пам’ятники загиблим дітям. Для захисту нашого населення від подальших атак нам необхідно посилити протиповітряну оборону, аби унеможливити удари по нашій території. І особливо: міжнародна підтримка та дозвіл на упереджувальні дії щодо джерел небезпеки на території РФ», — наголосив Синєгубов.