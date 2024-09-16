Трьом загиблим рятувальникам відкрили меморіальну дошку в Харкові (фото)

У Харкові відкрили меморіальну дошку Владиславу Логінову, Володимирові Матюшенку та Сергію Байдалінову – співробітникам ДСНС, які загинули 4 квітня внаслідок повторного удару РФ по житловому будинку в Новобаварському районі.

Участь у церемонії відкриття взяли рідні, колеги загиблих, представники правоохоронних органів та містяни, повідомили у Харківській міськраді.

«Я памʼятаю ту важку та трагічну ніч, коли ворог завдав подвійного удару по наших рятувальниках, які вже прибули на місце вибуху, вже рятували людей, вже гасили вогонь. Співчуваю близьким, колегам, друзям. Подвиг Владислава, Володимира, Сергія та всіх, хто загинув заради нас, назавжди залишиться в наших серцях», – зазначив мер.

Нагадаємо, з 1:00 4 квітня у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.