У ХОВА повідомили про стан поранених у Харкові: є важкі

Внаслідок удару “шахедів” по Харкову загинули четверо людей, ще 12 отримали поранення. У ХОВА уточнили дані щодо їхнього стану на ранок 4 квітня.

“Троє у тяжкому стані, п’ять середніх, інші легкі”, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.