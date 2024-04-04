У Харкові лунають вибухи: місто атакують “шахеди”, підтверджує Синєгубов

Близько 1:00 4 квітня у Харкові було чутно кілька вибухів.

Про те, що ворожі безпілотники атакують Харків – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи також пише мер Ігор Терехов.

У напрямку Харкова рухається ще кілька “шахедів” із Бєлгородської області, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.