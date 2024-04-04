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У Харкові лунають вибухи: місто атакують “шахеди”, підтверджує Синєгубов

Події 01:11   04.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: місто атакують “шахеди”, підтверджує Синєгубов

Близько 1:00 4 квітня у Харкові було чутно кілька вибухів.

Про те, що ворожі безпілотники атакують Харків – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову, інформує  начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи також пише мер Ігор Терехов.

У напрямку Харкова рухається ще кілька “шахедів” із Бєлгородської області, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 01:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:00 4 квітня у Харкові було чутно кілька вибухів".