По Мерефі під Харковом вдарили протикорабельною ракетою, поранена жінка (фото)

55-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по місту Мерефа увечері 3 квітня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними слідства, близько 18:20 військові РФ атакували місто протикорабельною ракетою Х-59МК.

Пошкодження отримали будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. Також у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше про удар по Мерефі повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.