По Мерефі під Харковом вдарили протикорабельною ракетою, поранена жінка (фото)
55-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по місту Мерефа увечері 3 квітня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За попередніми даними слідства, близько 18:20 військові РФ атакували місто протикорабельною ракетою Х-59МК.
Пошкодження отримали будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. Також у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Раніше про удар по Мерефі повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 21:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по місту Мерефа увечері 3 квітня".