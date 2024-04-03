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По Мерефі під Харковом вдарили протикорабельною ракетою, поранена жінка (фото)

Події 21:46   03.04.2024
Олена Нагорна
По Мерефі під Харковом вдарили протикорабельною ракетою, поранена жінка (фото)

55-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по місту Мерефа увечері 3 квітня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними слідства, близько 18:20 військові РФ атакували місто протикорабельною ракетою Х-59МК.

Пошкодження отримали будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. Також у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше про удар по Мерефі повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 21:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по місту Мерефа увечері 3 квітня".