Військові РФ завдали удару по Мерефі – начальник Харківського гарнізону
Під час останньої повітряної тривоги військові РФ завдали удару по місту Мерефа, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
За його словами, інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.
Повітряна тривога тривала в регіоні годину – з 17:54 до 18:54. Мельник закликав мешканців області бути в укриттях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, мерефа, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час останньої повітряної тривоги військові РФ завдали удару по місту Мерефа".