Військові РФ завдали удару по Мерефі – начальник Харківського гарнізону

Під час останньої повітряної тривоги військові РФ завдали удару по місту Мерефа, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його словами, інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

Повітряна тривога тривала в регіоні годину – з 17:54 до 18:54. Мельник закликав мешканців області бути в укриттях.