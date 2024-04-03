Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік
Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий 3 квітня, де було поранено 69-річного чоловіка, показала Харківська облпрокуратура.
За попередніми даними, ворог гатив з артилерії. У селищі пошкоджені будинки та автомобіль.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Як раніше повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Куп’янськ-Вузловий окупанти обстріляли близько 11:00.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянск-Узловой, обстріл, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 17:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий 3 квітня, де було поранено 69-річного чоловіка, показала Харківська облпрокуратура".