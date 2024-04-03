Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік

Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий 3 квітня, де було поранено 69-річного чоловіка, показала Харківська облпрокуратура.

За попередніми даними, ворог гатив з артилерії. У селищі пошкоджені будинки та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Як раніше повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Куп’янськ-Вузловий окупанти обстріляли близько 11:00.