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Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік

Події 17:08   03.04.2024
Олена Нагорна
Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік

Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий 3 квітня, де було поранено 69-річного чоловіка, показала Харківська облпрокуратура.

За попередніми даними, ворог гатив з артилерії. У селищі пошкоджені будинки та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Як раніше повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області, селище Куп’янськ-Вузловий окупанти обстріляли близько 11:00.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 17:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий 3 квітня, де було поранено 69-річного чоловіка, показала Харківська облпрокуратура".