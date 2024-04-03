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70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині

Події 15:04   03.04.2024
Оксана Якушко
70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині

Внаслідок російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузлове, яке сталося близько 11:00, був поранений 70-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.

Пораненого доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузлове, яке сталося близько 11:00, був поранений 70-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.".