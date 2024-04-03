70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині

Внаслідок російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузлове, яке сталося близько 11:00, був поранений 70-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.

Пораненого доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.