70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині
Внаслідок російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузлове, яке сталося близько 11:00, був поранений 70-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.
Пораненого доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянск-Узловой, Нацполиция, обстріл, поселок, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 15:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузлове, яке сталося близько 11:00, був поранений 70-річний чоловік, повідомили в Нацполіції.".