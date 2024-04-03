По Харківщині прилетіли нові російські ракети “Гром Е-1” (фото)

Армія РФ вкотре вдарила своїм гібридом ракети та авіабомби по Боровій на Харківщині.

Вночі по селищу Борова вдарили двома ракетами “Гром Е-1”, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Це чергова нова руйнівна розробка країни-терориста – створена на базі ракети Х-38, по суті – це “гібрид” ракети та авіабомби.

“3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі“, – поінформували про наслідки прокурори.

Постраждалих не було. Слідчі на місці задокументували воєнний злочин росіян.

Нагадаємо, раніше такими ж ракетами армія РФ вдарила по меморіалу воїнам Другої світової війни в ​​Боровій. Пошкоджена братська могила, а також монумент загиблим учасникам війни в Афганістані.