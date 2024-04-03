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По Харківщині прилетіли нові російські ракети “Гром Е-1” (фото)

Події 11:42   03.04.2024
Оксана Горун
По Харківщині прилетіли нові російські ракети “Гром Е-1” (фото)

Армія РФ вкотре вдарила своїм гібридом ракети та авіабомби по Боровій на Харківщині. 

Вночі по селищу Борова вдарили двома ракетами “Гром Е-1”, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Це чергова нова руйнівна розробка країни-терориста – створена на базі ракети Х-38, по суті – це “гібрид” ракети та авіабомби.

3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі“, – поінформували про наслідки прокурори.

Руйнування у Боровій після ракетного удару 3 квітня 2024 3

Постраждалих не було. Слідчі на місці задокументували воєнний злочин росіян.

Руйнування у Боровій після ракетного удару 3 квітня 2024 2

Нагадаємо, раніше такими ж ракетами армія РФ вдарила по меморіалу воїнам Другої світової війни в ​​Боровій. Пошкоджена братська могила, а також монумент загиблим учасникам війни в Афганістані.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вкотре вдарила своїм гібридом ракети та авіабомби по Боровій на Харківщині".