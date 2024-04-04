Атака БпЛА на Харків: пошкоджені верхні поверхи багатоповерхівки і будинки

Мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов інформують про наслідки атаки ворожих БпЛА.

«Попередньо – удари «шахедами» по житлових будинках. Як по приватних, так і багатоквартирних. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив Терехов.

За даними Синєгубова, у місті зафіксовано щонайменше чотири влучання.

«Зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. Триває огляд місць профільними службами», – написав Синєгубов.

Незабаром він уточнив, що в одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі.

“За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації”, – повідомив голова ХОВА.

Нагадаємо, близько 1:00 4 квітня у Харкові було чутно кілька вибухів. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.