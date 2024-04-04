Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов информируют о последствиях атаки вражеских БпЛА.
«Предварительно – удары «Шахедами» по жилым домам. Как по частным, так и многоквартирным. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Терехов.
По данным Синегубова, в городе зафиксировано по меньшей мере четыре попадания.
«Зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке. Продолжается осмотр мест профильными службами», – написал Синегубов.
Вскоре он уточнил, что в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе.
«По информации медиков экстренной помощи, на данный момент две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации», — сообщил глава ХОВА.
Напомним, около 1:00 4 апреля в Харькове было слышно несколько взрывов. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, дрони, дроны, синегубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 01:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов информируют о последствиях атаки вражеских БпЛА".