Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов информируют о последствиях атаки вражеских БпЛА.

«Предварительно – удары «Шахедами» по жилым домам. Как по частным, так и многоквартирным. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Терехов.

По данным Синегубова, в городе зафиксировано по меньшей мере четыре попадания.

«Зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке. Продолжается осмотр мест профильными службами», – написал Синегубов.

Вскоре он уточнил, что в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе.

«По информации медиков экстренной помощи, на данный момент две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации», — сообщил глава ХОВА.

Напомним, около 1:00 4 апреля в Харькове было слышно несколько взрывов. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.