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Удар “шахедів” по Харкову та області: пошкоджена енергетична інфраструктура

Події 08:30   04.04.2024
Оксана Горун
Удар “шахедів” по Харкову та області: пошкоджена енергетична інфраструктура

Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки по Харкову та регіону.

“Зафіксовані влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харківській області”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наразі жителі Харкова повідомляють про відключення світла “не за графіком” у різних районах. Також про аварійні відключення поінформували у Балаклійській МВА.

Загалом внаслідок атаки на Харків загинули четверо людей, 12 поранені.

4 квітня з 1:00 до 3:00 Харків та область перебували під масованими ударами безпілотників. У Новобаварському районі задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торговельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо. Один з безпілотників влучив прямо у 14-поверхівку: пошкоджено з 8 по 12 поверх. Коли на місце приїхали профільні служби для ліквідації наслідків, стався повторний удар окупантів. Загинули троє рятувальників, ще один працівник ДСНС та один поліцейський отримали поранення. Також загинула 68-річна жінка“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

приліт у Харкові 4 квітня 2024 року

Також під ударом була Лозова. Там пошкоджено цивільне підприємство.

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Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки нічної атаки по Харкову та регіону".