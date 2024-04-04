На Харківщині – аварійне відключення світла

Про запровадження аварійних графіків з 5:00 повідомило керівництво Балаклійської МВА на Харківщині.

“Сьогодні, 4 квітня, з 5:00 введено графік аварійних відключень. Від електропостачання відключено наступні населені пункти Балаклійської громади: с. Бригадирівка; с. Яковенкове; с. Калинівка“, – поінформувала пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Про аварійні відключення керівництво інших громад регіону наразі не інформувало.