На Харківщині – аварійне відключення світла
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
Про запровадження аварійних графіків з 5:00 повідомило керівництво Балаклійської МВА на Харківщині.
“Сьогодні, 4 квітня, з 5:00 введено графік аварійних відключень. Від електропостачання відключено наступні населені пункти Балаклійської громади: с. Бригадирівка; с. Яковенкове; с. Калинівка“, – поінформувала пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.
Про аварійні відключення керівництво інших громад регіону наразі не інформувало.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 07:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про запровадження аварійних графіків з 5:00 повідомило керівництво Балаклійської МВА на Харківщині".