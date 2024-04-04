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На Харківщині – аварійне відключення світла

Суспільство 07:05   04.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині – аварійне відключення світла Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Про запровадження аварійних графіків з 5:00 повідомило керівництво Балаклійської МВА на Харківщині.

Сьогодні, 4 квітня, з 5:00 введено графік аварійних відключень. Від електропостачання відключено наступні населені пункти Балаклійської громади: с. Бригадирівка; с. Яковенкове; с. Калинівка“, – поінформувала пресслужба Балаклійської міської військової адміністрації.

Про аварійні відключення керівництво інших громад регіону наразі не інформувало.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про запровадження аварійних графіків з 5:00 повідомило керівництво Балаклійської МВА на Харківщині".