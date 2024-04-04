На Харьковщине — аварийное отключение света
Фото: Балаклейская городская военная администрация
О введении аварийных графиков с 5:00 сообщило руководство Балаклейской ГВА на Харьковщине.
«Сегодня, 4 апреля, с 5:00 введен график аварийных отключений. От электроснабжения отключены следующие населенные пункты Балаклейской громады: с. Бригадировка; с. Яковенково; с. Калиновка», — проинформировала пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.
Об аварийных отключениях руководство других громад региона на данный момент не информировало.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, графики, електрика, новости Харькова, отключение, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О введении аварийных графиков с 5:00 сообщило руководство Балаклейской ГВА на Харьковщине".