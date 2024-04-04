На Харьковщине — аварийное отключение света

О введении аварийных графиков с 5:00 сообщило руководство Балаклейской ГВА на Харьковщине.

«Сегодня, 4 апреля, с 5:00 введен график аварийных отключений. От электроснабжения отключены следующие населенные пункты Балаклейской громады: с. Бригадировка; с. Яковенково; с. Калиновка», — проинформировала пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Об аварийных отключениях руководство других громад региона на данный момент не информировало.