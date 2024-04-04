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На Харьковщине — аварийное отключение света

Общество 07:05   04.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — аварийное отключение света Фото: Балаклейская городская военная администрация

О введении аварийных графиков с 5:00 сообщило руководство Балаклейской ГВА на Харьковщине.

«Сегодня, 4 апреля, с 5:00 введен график аварийных отключений. От электроснабжения отключены следующие населенные пункты Балаклейской громады: с. Бригадировка; с. Яковенково; с. Калиновка», — проинформировала пресс-служба Балаклейской городской военной администрации.

Об аварийных отключениях руководство других громад региона на данный момент не информировало.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О введении аварийных графиков с 5:00 сообщило руководство Балаклейской ГВА на Харьковщине".