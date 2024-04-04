Новый удар по энергетике Харьковщины: что известно

Ночью Харьков и область атаковали не менее 15 российских «шахедов». В Харьковской областной прокуратуре подтвердили, что среди объектов атаки были объекты энергетики Харьковщины.

Часть Харькова сейчас обесточена. Жители города информируют об отключениях «не по графику», а также местами не работающих светофорах. Также без электричества — Дергачевская громада.

«В результате ночных вражеских обстрелов на территории общины временно отсутствует электроснабжение. Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Дополнительная информация будет позже», — написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Об аварийных отключениях света с 5:00 ранее проинформировала пресс-служба Балаклейской ГВА.

«Зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области», — подтвердила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В Харьковоблэнерго ситуацию пока подробно не комментируют. Там заверили: «Все работают».