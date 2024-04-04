Новый удар по энергетике Харьковщины: что известно
Ночью Харьков и область атаковали не менее 15 российских «шахедов». В Харьковской областной прокуратуре подтвердили, что среди объектов атаки были объекты энергетики Харьковщины.
Часть Харькова сейчас обесточена. Жители города информируют об отключениях «не по графику», а также местами не работающих светофорах. Также без электричества — Дергачевская громада.
«В результате ночных вражеских обстрелов на территории общины временно отсутствует электроснабжение. Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Дополнительная информация будет позже», — написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Об аварийных отключениях света с 5:00 ранее проинформировала пресс-служба Балаклейской ГВА.
«Зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области», — подтвердила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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В Харьковоблэнерго ситуацию пока подробно не комментируют. Там заверили: «Все работают».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відключення, Дергачи, задоренко, новости Харькова, отключения, прокуратура, світло, свет, шахеды, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьков и область атаковали не менее 15 российских «шахедов». В Харьковской областной прокуратуре подтвердили, что среди объектов атаки были объекты энергетики Харьковщины".