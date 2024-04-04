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В Харькове и области без света 350 тысяч потребителей — Минэнерго

Общество 10:44   04.04.2024
Оксана Горун
В Харькове и области без света 350 тысяч потребителей — Минэнерго

В Харькове утром применили ограничения электроэнергии. Они большие, чем в предыдущие дни.

«В Харькове за прошедшие сутки применялись графики почасовых отключений – обесточивались около 100 тысяч абонентов. Также ограничения применены сегодня утром – в Харькове и районах области отключено около 350 тысяч потребителей», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Ограничения электричества есть и в районах области.

«В результате вражеской атаки на объекты энергетической инфраструктуры области населенные пункты Дергачевской громады временно остаются без электроэнергии, — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. — Для минимизации нагрузки на систему энергетикам пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты АО «Харьковоблэнерго» осуществляют аварийно-восстановительные работы. Ожидаем возобновление электроснабжения до конца суток».

Ранее в «Минэнерго» сообщили, что сегодня ночью «шахеды» на Харьковщине повредили оборудование энергообъекта.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром применили ограничения электроэнергии. Они большие, чем в предыдущие дни".