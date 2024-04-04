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У Харкові та області без світла 350 тисяч споживачів – Міненерго

Події 10:44   04.04.2024
Оксана Горун
У Харкові та області без світла 350 тисяч споживачів – Міненерго

У Харкові зранку застосували обмеження електроенергії. Вони більші, ніж у попередні дні.

“У Харкові минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 100 тисяч абонентів. Також обмеження застосовані сьогодні зранку – у м. Харків та районах області відключено близько 350 тисяч споживачів”, – проінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

Обмеження електрики є також у районах області.

“Внаслідок ворожої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури області населені пункти Дергачівської громади тимчасово залишаються без електроенергії, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. – Задля мінімізації навантаження на систему енергетикам довелось застосувати екстрені відключення електроенергії. Зараз фахівці АТ “Харківобленерго” здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Очікуємо відновлення електропостачання до кінця доби”.

Раніше у “Міненерго” повідомили, що сьогодні вночі “шахеди” на Харківщині пошкодили обладнання енергооб’єкта.

Читайте також: Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зранку застосували обмеження електроенергії. Вони більші, ніж у попередні дні".