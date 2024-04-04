“Шахеди” на Харківщині пошкодили обладнання енергооб’єкту – Міненерго

Міненерго повідомило офіційні дані щодо наслідків нічного удару. “Шахеди” атакували об’єкт енергетики в Харківській області.

“На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Через інший удар у Харкові є поранений співробітник газової служби.

“У м. Харків під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби”, – поінформували у міністерстві.

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Нагадаємо, з 1:00 у Харкові лунали вибухи. Про те, що окупанти завдають ударів безпілотниками по місту – повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, зафіксовано щонайменше чотири влучання. В одній із багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження у приватному секторі. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Станом на 03:00, попередньо, було відомо про 5 загиблих. Однак пізніше з’ясувалося, що одного чоловіка вдалося врятувати. За даними поліції загиблих четверо – цивільна жінка та троє рятувальників. Поранено – 11 осіб (п’ять цивільних, один поліцейський, один працівник ДСНС, одна медична сестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними ХОВА, троє поранених – у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто 6 БпЛА типу «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що регіон атакували не менше 15 “шахедів”. Окрім Харкова, під ударами були Лозова та Чугуївський район. Харківська обласна прокуратура доповнила, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики.