Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

«Шахеды» на Харьковщине повредили оборудование энергообъекта — Минэнерго

Происшествия 10:01   04.04.2024
Оксана Горун
«Шахеды» на Харьковщине повредили оборудование энергообъекта — Минэнерго Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковоблэнерго»

Минэнерго сообщило официальные данные о последствиях ночного удара. «Шахеды» атаковали объект энергетики в Харьковской области.

«В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, ликвидированное силами ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Из-за другого удара в Харькове есть раненый сотрудник газовой службы.

«В г. Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины». В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы», — проинформировали в министерстве.

Читайте также: Терехов сообщил о ситуации с электричеством в Харькове

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным ХОВА, трое раненых — в тяжелом состоянии. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 4.04: удар «шахедов» по энергетике, состояние раненых
Главные новости Харькова 4.04: удар «шахедов» по энергетике, состояние раненых
04.04.2024, 10:09
Терехов сообщил о ситуации с электричеством в Харькове
Терехов сообщил о ситуации с электричеством в Харькове
04.04.2024, 09:40
Новый удар по энергетике Харьковщины: что известно
Новый удар по энергетике Харьковщины: что известно
04.04.2024, 09:08
Спасатели сделали невозможное — Терехов о ночной операции ГСЧС в Харькове
Спасатели сделали невозможное — Терехов о ночной операции ГСЧС в Харькове
04.04.2024, 09:50
Почему шахеды долетают до Харькова — эксперт: нужны не только мобильные группы
Почему шахеды долетают до Харькова — эксперт: нужны не только мобильные группы
04.04.2024, 10:25
В Харькове и области без света 350 тысяч потребителей — Минэнерго
В Харькове и области без света 350 тысяч потребителей — Минэнерго
04.04.2024, 10:44

Новости по теме:

10:01
«Шахеды» на Харьковщине повредили оборудование энергообъекта — Минэнерго
09:40
Терехов сообщил о ситуации с электричеством в Харькове
07:05
На Харьковщине — аварийное отключение света
10:02
Утром в Харькове применили графики почасовых отключений света — Минэнерго
09:39
В Харькове нет возможности запустить электротранспорт в полном объеме- Терехов

Вы читали новость: ««Шахеды» на Харьковщине повредили оборудование энергообъекта — Минэнерго»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минэнерго сообщило официальные данные о последствиях ночного удара. «Шахеды» атаковали объект энергетики в Харьковской области".