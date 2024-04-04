Терехов сообщил о ситуации с электричеством в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал ситуацию с электроснабжением «очень серьезной».
«У нас очень серьезная ситуация, касающаяся электроснабжения. Действительно, не хватает напряжения», — отметил мэр Харькова.
По его словам, в городе действуют графики отключений, установленные Харьковоблэнерго и Укрэнерго. Их стараются придерживаться.
«Но действительно есть и экстренные ситуации. И харьковчане с пониманием к этому относятся», — сказал Терехов.
По его словам, в городе с электричеством — все больницы.
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«Все больницы имеют генераторы и в случае экстренного отключения от электроснабжения переходят на генераторы, работают в рабочем режиме. Что касается других помещений и жилых домов, введен, как вы понимаете, график отключения, и по графику подается напряжение. Мы сделали так, чтобы работал метрополитен. Но интервал, который есть в час пик, так называемый, до 12 минут, а в течение дня он составляет 20 минут. Нам удалось запустить троллейбусные маршруты – не в полном, конечно, объеме, но мы запустили троллейбусные маршруты и наращиваем, чтобы больше стало троллейбусных маршрутов. А в основном, что касается транспорта, то перевозим харьковчан, кроме метрополитена и определенных маршрутов троллейбуса, автобусами», — пояснил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал ситуацию с электроснабжением «очень серьезной»".