Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону назвав ситуацію з електропостачанням “дуже серйозною”.

“У нас дуже серйозна ситуація щодо електропостачання. Дійсно, не вистачає напруги”, – зазначив мер Харкова.

За його словами, у місті діють графіки відключень, що встановлені Харківобленерго та Укренерго. Їх намагаються дотримуватись.

“Але дійсно, є й екстрені ситуації. І харків’яни з розумінням до цього ставляться”, – сказав Терехов.

За його словами, у місті з електрикою – усі лікарні.

“Усі лікарні мають генератори та в разі екстреного відключення від електропостачання переходять на генератори, працюють у робочому режимі. Що стосується інших приміщень і житлових будинків, введений, як ви розумієте, графік відключення, й за графіком подається напруга. Ми зробили так, щоб працював метрополітен. Але інтервал, який є у час пік, так званий, до 12 хвилин, а протягом дня він складає 20 хвилин. Нам вдалося запустити тролейбусні маршрути – не в повному, звісно, обсязі, але ми запустили тролейбусні маршрути та нарощуємо, щоб більше стало тролейбусних маршрутів, а в основному, що стосується транспорту, то перевозимо харків’ян, крім метрополітену та певних маршрутів тролейбуса, автобусами”, — пояснив Терехов.