Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо
Вночі Харків та область атакували не менше 15 російських “шахедів”. У Харківській обласній прокуратурі підтвердили, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики Харківщини.
Частина Харкова зараз знеструмлена. Жителі міста інформують про відключення “не за графіком”, а також про світлофори, які місцями не працюють. Також без електрики – Дергачівська громада.
“Внаслідок нічних ворожих обстрілів на території громади тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого усунення проблеми. Додаткова інформація буде пізніше“, – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Про аварійні відключення світла з 5:00 раніше поінформувала пресслужба Балаклійської МВА.
“Зафіксовані влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харківській області”, – підтвердила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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У Харківобленерго ситуацію наразі докладно не коментують. Там запевнили: “Усі працюють”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, Дергачі, задоренко, новини Харкова, прокуратура, світло, шахеды, энергетика;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі Харків та область атакували не менше 15 російських “шахедів”. У Харківській обласній прокуратурі підтвердили, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики Харківщини".