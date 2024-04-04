Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо

Вночі Харків та область атакували не менше 15 російських “шахедів”. У Харківській обласній прокуратурі підтвердили, що серед об’єктів атаки були об’єкти енергетики Харківщини.

Частина Харкова зараз знеструмлена. Жителі міста інформують про відключення “не за графіком”, а також про світлофори, які місцями не працюють. Також без електрики – Дергачівська громада.

“Внаслідок нічних ворожих обстрілів на території громади тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого усунення проблеми. Додаткова інформація буде пізніше“, – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Про аварійні відключення світла з 5:00 раніше поінформувала пресслужба Балаклійської МВА.

“Зафіксовані влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури в Харківській області”, – підтвердила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У Харківобленерго ситуацію наразі докладно не коментують. Там запевнили: “Усі працюють”.