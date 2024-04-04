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В ХОВА сообщили о состоянии раненых в Харькове: есть тяжелые

Происшествия 08:38   04.04.2024
Оксана Горун
В ХОВА сообщили о состоянии раненых в Харькове: есть тяжелые

В результате удара «шахедов» по Харькову погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. В ХОВА уточнили данные об их состоянии на утро 4 апреля.

«Трое в тяжелом состоянии, пять средних, другие легкие», — проинформировала пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Харьковская областная прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара «шахедов» по Харькову погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. В ХОВА уточнили данные об их состоянии на утро 4 апреля".