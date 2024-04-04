Удар «шахедов» по Харькову и области: повреждена энергетическая инфраструктура
Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки по Харькову и региону.
«Зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Сейчас жители Харькова сообщают об отключении света «не по графику» в различных районах. Также об аварийных отключениях проинформировали в Балаклейской ГВА.
Всего в результате атаки на Харьков погибли четыре человека, 12 ранены.
«4 апреля с 1:00 до 3:00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников. В Новобаварском районе задокументировано четыре попадания БПЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: дом поврежден с 8 по 12 этаж. Когда на место приехали профильные службы для ликвидации последствий, произошел повторный удар оккупантов. Погибли три спасателя, еще один работник ГСЧС и один полицейский получили ранения. Также погибла 68-летняя женщина», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также под ударом была Лозовая. Там повреждено гражданское предприятие.
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Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион атаковали не менее 15 «шахедов». Кроме Харькова, под ударами были Лозовая и Чугуевский район.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, удар, шахеды, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки по Харькову и региону".