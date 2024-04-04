Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов

Происшествия 03:13   04.04.2024
Виктория Яковенко
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов вражеских БпЛА по Харькову.

«Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых. В другом районе города предварительно есть один погибший, там попадание в частном секторе», — пишет мэр.

Он также сообщает, что в некоторых районах города возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения.

Читайте также: Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — пять погибших, среди них спасатели
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — пять погибших, среди них спасатели
04.04.2024, 04:31
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
04.04.2024, 03:13
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
04.04.2024, 01:11
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
04.04.2024, 04:10
Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома
Атака БпЛА на Харьков: повреждены верхние этажи многоэтажки и частные дома
04.04.2024, 01:59
Последствия ударов «Шахедов» по Харькову показал Синегубов (фото)
Последствия ударов «Шахедов» по Харькову показал Синегубов (фото)
04.04.2024, 04:27

Новости по теме:

04:10
Атака «шахедов» на Харьков: ранены по меньшей мере 10 человек – Синегубов
03:13
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
03:08
Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины
14:51
Точность до метра. Дроны ВСУ с искусственным интеллектом атакуют энергетику РФ
23:32
Главные новости 28.03: троллейбусы в Харькове, жертвы обстрелов в области

Вы читали новость: «Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 03:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов вражеских БпЛА по Харькову.".