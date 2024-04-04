Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов вражеских БпЛА по Харькову.

«Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых. В другом районе города предварительно есть один погибший, там попадание в частном секторе», — пишет мэр.

Он также сообщает, что в некоторых районах города возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения.