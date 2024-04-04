Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины

По меньшей мере четыре человека погибли вследствие атаки дронов на Харьков в ночь на 4 апреля. Помимо трех бойцов ГСЧС, ставших жертвами повторного удара, погибла гражданская женщина.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще пятеро гражданских, по его данным, получили ранения.

«Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии», — информирует начальник ХОВА.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения.