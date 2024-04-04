Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины
По меньшей мере четыре человека погибли вследствие атаки дронов на Харьков в ночь на 4 апреля. Помимо трех бойцов ГСЧС, ставших жертвами повторного удара, погибла гражданская женщина.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Еще пятеро гражданских, по его данным, получили ранения.
«Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии», — информирует начальник ХОВА.
Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, жінка, женщина, загиблі, погибшие, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 03:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере четыре человека погибли вследствие атаки дронов на Харьков в ночь на 4 апреля. Помимо трех бойцов ГСЧС, ставших жертвами повторного удара, погибла гражданская женщина".