Главные новости Харькова 4 апреля: сутки начались с атаки дронов на город

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1:23

Около 1:00 в Харькове было слышно несколько взрывов

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

О взрывах также пишет мэр Игорь Терехов.

В направлении Харькова движется еще несколько «Шахедов» из Белгородской области, сообщило в 1:11 командование Воздушных сил ВСУ.