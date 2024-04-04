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Главные новости Харькова 4 апреля: сутки начались с атаки дронов на город

Происшествия 01:23   04.04.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 4 апреля: сутки начались с атаки дронов на город

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

1:23

Около 1:00 в Харькове было слышно несколько взрывов

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

О взрывах также пишет мэр Игорь Терехов.

В направлении Харькова движется еще несколько «Шахедов» из Белгородской области, сообщило в 1:11 командование Воздушных сил ВСУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 01:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".