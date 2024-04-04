Главные новости Харькова 4 апреля: сутки начались с атаки дронов на город
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
1:23
Около 1:00 в Харькове было слышно несколько взрывов
Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
О взрывах также пишет мэр Игорь Терехов.
В направлении Харькова движется еще несколько «Шахедов» из Белгородской области, сообщило в 1:11 командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, новости, синегубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 01:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".