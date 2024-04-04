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Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях

Происшествия 21:52   04.04.2024
Оксана Якушко
Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях

Харьков в очередной раз за сутки подвергается атаке россиян, жителей города просят находиться в укрытиях.

«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – обратился к жителям Харькова Игорь Терехов.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях!» – написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 21:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков в очередной раз за сутки подвергается атаке россиян, жителей города просят находиться в укрытиях.".