Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях

Харьков в очередной раз за сутки подвергается атаке россиян, жителей города просят находиться в укрытиях.

«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – обратился к жителям Харькова Игорь Терехов.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях!» – написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.