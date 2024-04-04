Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях
Харьков в очередной раз за сутки подвергается атаке россиян, жителей города просят находиться в укрытиях.
«В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» – обратился к жителям Харькова Игорь Терехов.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях!» – написал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, взрыв, Игорь Терехов, россияне, Сергей Мельник, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 21:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков в очередной раз за сутки подвергается атаке россиян, жителей города просят находиться в укрытиях.".