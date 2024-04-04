Вибухи лунають у Харкові, Мельник і Терехов закликали перебувати в укриттях
Харків вкотре за добу зазнає атаки росіян, мешканців міста просять перебувати в укриттях.
«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях!» – звернувся до мешканців Харкова Ігор Терехов.
«Харків’яни, перебувайте в укриттях!» – написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, вибух, росіяни, Сергей Мельник, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 21:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків вкотре за добу зазнає атаки росіян, мешканців міста просять перебувати в укриттях.".