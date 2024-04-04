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Вибухи лунають у Харкові, Мельник і Терехов закликали перебувати в укриттях

Події 21:52   04.04.2024
Оксана Якушко
Вибухи лунають у Харкові, Мельник і Терехов закликали перебувати в укриттях

Харків вкотре за добу зазнає атаки росіян, мешканців міста просять перебувати в укриттях.

«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях!» – звернувся до мешканців Харкова Ігор Терехов.

«Харків’яни, перебувайте в укриттях!» – написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 21:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків вкотре за добу зазнає атаки росіян, мешканців міста просять перебувати в укриттях.".