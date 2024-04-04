Вибухи лунають у Харкові, Мельник і Терехов закликали перебувати в укриттях

Харків вкотре за добу зазнає атаки росіян, мешканців міста просять перебувати в укриттях.

«У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях!» – звернувся до мешканців Харкова Ігор Терехов.

«Харків’яни, перебувайте в укриттях!» – написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.