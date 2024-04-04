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По трактористах на Харківщині вдарили ракетою: загиблий і двоє поранених

Події 15:32   04.04.2024
Оксана Горун
По трактористах на Харківщині вдарили ракетою: загиблий і двоє поранених

Чоловік 1987 року народження загинув на Харківщині внаслідок ракетного удару вдень 4 квітня. 21-річний та 55-річний чоловіки отримали поранення.

“04 квітня близько 12:50 окупанти завдали ракетного удару по лісосмузі. Ворожий боєприпас влучив в ґрунт. Поруч працівники сільгосппідприємства працювали в полі, обробляли землю”, – повідомили обставини трагедії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Один чоловік загинув на місці, двоє зазнали поранень.

Ракета влучила в поле між двома населеними пунктами Харківської області. Її тип ще встановлюють.

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“На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України”, – зазначили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік 1987 року народження загинув на Харківщині внаслідок ракетного удару вдень 4 квітня. 21-річний та 55-річний чоловіки отримали поранення".