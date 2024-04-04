По трактористах на Харківщині вдарили ракетою: загиблий і двоє поранених

Чоловік 1987 року народження загинув на Харківщині внаслідок ракетного удару вдень 4 квітня. 21-річний та 55-річний чоловіки отримали поранення.

“04 квітня близько 12:50 окупанти завдали ракетного удару по лісосмузі. Ворожий боєприпас влучив в ґрунт. Поруч працівники сільгосппідприємства працювали в полі, обробляли землю”, – повідомили обставини трагедії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Один чоловік загинув на місці, двоє зазнали поранень.

Ракета влучила в поле між двома населеними пунктами Харківської області. Її тип ще встановлюють.

“На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України”, – зазначили в ГУНП.